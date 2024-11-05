В США началось голосование на выборах 47-го президента

В США началось голосование на выборах 47-го американского президента. Прямую трансляцию ведет телеканал CNN.

В кампании участвуют выдвинутый кандидатом от Республиканской партии бывший глава Белого дома Дональд Трамп и действующий вице-президент страны Камала Харрис, представляющая демократов.

В сообщении говорится, что избирательные участки открылись в нескольких штатах. В том числе: в Айове, Луизиане и Оклахоме, Аризоне, Северной Каролине и других.

До этого журналист Sky News Дэвид Блевинс написал, что выборы президента США представляют собой «исторический день», поскольку перед Америкой стоит выбор между первой женщиной-президентом и «президентом-преступником», а результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам. По его словам, результаты выборов будут «неизбежно оспорены в судах».

Ранее победу Харрис на выборах в США назвали «меньшим злом».