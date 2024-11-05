Трамп против Харрис. В США начались выборы президента

13:35

❗️Миллиардер Илон Маск утверждает, что американских звезд принуждают поддерживать Харрис, угрожая лишить их работы:

«Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: «Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов». Никаких угроз не нужно. Все все прекрасно понимают».