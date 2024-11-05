Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Трамп против Харрис. В США начались выборы президента

В США 5 ноября проходят выборы президента

close

Дональд Трамп и Камала Харрис во время дебатов, 11 сентября 2024 года

Brian Snyder/Reuters
В США открылись первые избирательные участки на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. Опросы показывают, что никто из них не имеет существенного преимущества. По данным NBC News, за кандидатов готовы отдать голос равное количество избирателей — по 49%. Первые избирательные участки закроются к 3:00 мск 6 ноября, а последние — к 8:00 мск. Подсчет голосов начнется сразу после их закрытия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:05

Избирательные участки уже открылись в Коннектикуте, Индиане, Кентукки, Мэне, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Вирджинии.

14:04

❗️Маск заявил, что «разжигателям войн нужен марионеточный режим Камалы, ведь так войн будет больше».

Маск открыто поддерживает Трампа.

13:55

Reuters выяснил, что на юге Индии жители молятся за победу Харрис, так как она дочь индийских и ямайских иммигрантов.

13:35

❗️Миллиардер Илон Маск утверждает, что американских звезд принуждают поддерживать Харрис, угрожая лишить их работы:

«Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: «Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов». Никаких угроз не нужно. Все все прекрасно понимают».

13:30

Трамп заявил, что не хочет ждать «10 дней, 12 дней, три дня, два дня или два часа», чтобы узнать результаты голосования. Он хочет получить их сегодня. При этом в 2020 году на подсчеты потребовалось четыре дня.

13:26

По данным CNN, сегодня в части колеблющихся штатов, которые, скорее всего, и определят победителя, будет непогода. К ним идет холодный фронт с обильными осадками и штормами. Ожидается, что хуже всего будет в Висконсине, там даже могут образоваться торнадо.

12:58

Трамп назвал бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси «злой, больной, сумасшедшей». Он хотел также использовать ненормативную лексику, но передумал это делать по совету лидера евангелистов Франклин Грэм.

В своих предыдущих высказываниях Трамп не раз оскорблял людей и совершал сексистские выпады в адрес женщин, пишет WP.

12:47

NBC выяснил, что американки предпочитают голосовать за Харрис, а американцы — за Трампа, причем это не зависит от возраста голосующих.

12:40

Харрис завершила свою предвыборную кампанию в Филадельфии. Ее открыто поддержали телеведущая Опра, певица Леди Гага и исполнитель Will.i.am.

«Наша кампания опирается на амбиции, чаяния и мечты американского народа», — подчеркнула Харрис.

12:31

Оба кандидата надеются одержать победу в семи колеблющихся штатах: Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине. В пяти из них скоро пройдет голосование по вопросу отмены запрета на аборты — за это выступают республиканцы, а демократы против, пишет CNN.

12:30

12:29

Трамп разговаривал в течение двух часов, завершая свою предвыборную кампанию. Он вновь повторил свои предвыборные обещания. Кандидат также привел некоторых своих детей с супругами, которые поддержали отца.

12:28

Трамп допускает, что может проиграть, цитирует телеканал ABC:

«У меня довольно большое преимущество, но можно сказать, что да, мое поражение возможно. Плохие вещи порой случаются. <...> Однако это будет интересно».

12:26

12:24

❗️Трамп считает, что его реальный противник — это вся «зловредная система» демократов, а не Харрис.

12:20

CNN пишет, что оба кандидата пытались получить голоса молодого поколения американцев — сегодня они голосуют в первый раз. Оказалось, что поколение узнавало информацию о кандидатах из TikTok. Молодые люди не знали о старых скандалах кандидатов в силу своего возраста, но социальная сеть подсветила и эту информацию. Несмотря на это, модель взаимного обучения (человек с помощью соцсетей рассказывает что-то другому человеку) помогает сформировать более стойкую поддержку кандидата.

12:15

Одними из первых выборы начались в крошечном городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Поскольку в городе не так много жителей, они в полночь собираются в неработающем отеле Balsams, голосуют, а затем результаты быстро подсчитывают и объявляют. Это происходит на несколько часов раньше, чем по всей стране. В этом году Харрис и Трамп получили по три голоса.

12:12

Окончательно определять победителя президентских выборов будет коллегия выборщиков. Она соберется 17 декабря. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков (всего в коллегии выборщиков 538 мест, и по штатам они распределены неравномерно — количество зависит от числа жителей). Выборщики от штатов обязаны проголосовать в соответствии с предпочтениями избирателей этих самых штатов (исключение только в штатах Мэн и Небраска). То есть если большинство избирателей штата проголосовали за Трампа, то и выборщики отдадут свои голоса за него. Для победы кандидату нужно по меньшей мере 270 голосов выборщиков. Как определяют победителя и зачем нужны выборщики, подробнее читайте в материале «Газеты. Ru».

12:11

Голосовать американцы могут как на избирательном участке, так и по почте. Сделать это можно даже в день голосования или заранее. По данным Университета штата Флорида, возможностью досрочного голосования уже воспользовались более 78 млн граждан США (треть всех избирателей). По почте уже проголосовала и сама Камала Харрис. При этом она выразила уверенность в своей победе.

12:10

«Газета.Ru» проводила свой опрос среди читателей. В нем победу одержал Дональд Трамп с почти 80% голосов. Харрис получила лишь 20% поддержки.

12:09

Согласно последним опросам, ни один из кандидатов не имеет весомого преимущества. Опрос NBC News дает кандидатам по 49% голосов избирателей. Издание New York Times отдает победу Харрис с минимальным отрывом в один процент (49% за Харрис, 48% за Трампа). Традиционно основная борьба на выборах развернется в «колеблющихся штатах». В 2024 году Харрис и Трамп идут «ноздря в ноздрю» в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании , Северной Каролине и Висконсине. Выиграть в этих штатах для кандидатов очень важно.

12:07

Кандидатов на пост президента США всего двое. Это 78-летний экс-президент США и кандидат Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат Демократической партии, действующая вице-президент 60-летняя Камала Харрис. Что обещают политики американцам и как может измениться жизнь в США после выборов, читайте в материале «Газеты. Ru».

12:03

Сейчас стартовали 60-е по счету выборы президента. Время открытия участков и длительность их работы зависит от штата. Это может быть как в 05:00 (13:00 мск), так и в 10:00 (18:00 мск). Однако многие начинают свою работу в 07:00 (15:00 мск) или в 08:00 (16:00 мск).

12:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в США проходят выборы президента. «Газета.Ru» ведет трансляцию голосования.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины. Военная операция, день 986-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 986-й день
В Минобороны заявили об упоминании «грязной бомбы» в методичках СБУ
Путин вновь подтвердил готовность России к переговорам по Украине
В США сообщили, что часть персонала ВВС Украины хотят отправить в окопы
На Украине раскрыли, на кого начал охоту Зеленский
Первый боевой ледокол «Иван Папанин» передадут ВМФ в 2025 году
В Минобороны России назвали одну из целей вторжения ВСУ в Курскую область
Новости и материалы
В Крыму пятеро туристов заблудились ночью на горе Бойко
Назван самый дорогой объект российской недвижимости под арестом Финляндии
Крестник пожарной команды: спасенная из огня сибирячка на следующий день родила сына
В России создали систему для выявления экстремистов в соцсетях
Пользователи определили лучшие смартфоны октября
Путин оценил курс Запада на затягивание конфликта на Украине
Минфин продолжит покупку золота и валюты в рамках бюджетного правила
В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям
Юный охотник выстрелил в супругов, перепутав их с оленями
Хорватский футболист хочет, чтобы клубы РПЛ играли в еврокубках
Ольга Орлова рассказала о строгом воспитании
69-летняя Ирина Хакамада опубликовала фото в крошечном бикини
В Молдавии задержали подозреваемого в попытке поджога здания ЦИК
В Минобороны РФ сообщили о радиационной аварии на Украине
В московском аэропорту объявили тревогу из-за проблем с самолетом
В Кремле началась церемония вручения верительных грамот послами
Средства ПВО сбили в Курской области украинский беспилотник
Николай Цискаридзе призвал здороваться с уборщиками
Все новости
В ЕС предупредили о риске начала мировой войны
В Госдуме заявили о «скукоживании» института бабушек и дедушек в России
В Госдуме поспорили с Эрнстом, что Джобса можно сравнить с Гитлером
Выборы президента США – 2024: как определяют победителя и зачем нужны выборщики
В США 5 ноября 2024 года пройдут выборы президента
Комитет Совфеда поддержал пакет законов против нелегальной миграции
Марина Ярдаева
Почему муж-домохозяин и жена-добытчица теперь не прогрессивно
День рождения в СИЗО: обвиняемому в изнасилованиях и торговле людьми Пи Дидди — 55
«Дети перестают получать украинское образование». Перед учебным годом Украину покинули 300 тыс. школьников
На Украине заявили о катастрофической ситуации с отъездом школьников из страны
Солдаты из КНДР добрались до Курска. Они могут вступить в бой с ВСУ в ближайшие дни
Госдеп США сообщил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область
«Он недалеко от Гитлера»: Эрнст рассказал, как Джобс навредил человечеству
Эрнст заявил, что основатель Apple Стив Джобс стоит в одном ряду с Гитлером
«Недавно вернулся с СВО»: в Карелии утонул один из главных сподвижников Пригожина
Жена ветерана ЧВК «Вагнер» рассказала, как в Карелии утонул ее муж
«Иисус не осуждал»: патриарх Кирилл высказался о смертной казни
В РПЦ объяснили слова патриарха насчет допустимости смертной казни
Киев назвал условия прекращения ударов по энергообъектам. Военная операция, день 985-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 985-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами