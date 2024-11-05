Трамп против Харрис. В США начались выборы президента

Избирательные участки уже открылись в Коннектикуте, Индиане, Кентукки, Мэне, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Вирджинии.
❗️Маск заявил, что «разжигателям войн нужен марионеточный режим Камалы, ведь так войн будет больше».
Маск открыто поддерживает Трампа.
Reuters выяснил, что на юге Индии жители молятся за победу Харрис, так как она дочь индийских и ямайских иммигрантов.
❗️Миллиардер Илон Маск утверждает, что американских звезд принуждают поддерживать Харрис, угрожая лишить их работы:
«Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: «Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело. Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов». Никаких угроз не нужно. Все все прекрасно понимают».
Трамп заявил, что не хочет ждать «10 дней, 12 дней, три дня, два дня или два часа», чтобы узнать результаты голосования. Он хочет получить их сегодня. При этом в 2020 году на подсчеты потребовалось четыре дня.
По данным CNN, сегодня в части колеблющихся штатов, которые, скорее всего, и определят победителя, будет непогода. К ним идет холодный фронт с обильными осадками и штормами. Ожидается, что хуже всего будет в Висконсине, там даже могут образоваться торнадо.
Трамп назвал бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси «злой, больной, сумасшедшей». Он хотел также использовать ненормативную лексику, но передумал это делать по совету лидера евангелистов Франклин Грэм.
В своих предыдущих высказываниях Трамп не раз оскорблял людей и совершал сексистские выпады в адрес женщин, пишет WP.
NBC выяснил, что американки предпочитают голосовать за Харрис, а американцы — за Трампа, причем это не зависит от возраста голосующих.
Харрис завершила свою предвыборную кампанию в Филадельфии. Ее открыто поддержали телеведущая Опра, певица Леди Гага и исполнитель Will.i.am.
«Наша кампания опирается на амбиции, чаяния и мечты американского народа», — подчеркнула Харрис.
Оба кандидата надеются одержать победу в семи колеблющихся штатах: Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине. В пяти из них скоро пройдет голосование по вопросу отмены запрета на аборты — за это выступают республиканцы, а демократы против, пишет CNN.
Трамп разговаривал в течение двух часов, завершая свою предвыборную кампанию. Он вновь повторил свои предвыборные обещания. Кандидат также привел некоторых своих детей с супругами, которые поддержали отца.
Трамп допускает, что может проиграть, цитирует телеканал ABC:
«У меня довольно большое преимущество, но можно сказать, что да, мое поражение возможно. Плохие вещи порой случаются. <...> Однако это будет интересно».
❗️Трамп считает, что его реальный противник — это вся «зловредная система» демократов, а не Харрис.
CNN пишет, что оба кандидата пытались получить голоса молодого поколения американцев — сегодня они голосуют в первый раз. Оказалось, что поколение узнавало информацию о кандидатах из TikTok. Молодые люди не знали о старых скандалах кандидатов в силу своего возраста, но социальная сеть подсветила и эту информацию. Несмотря на это, модель взаимного обучения (человек с помощью соцсетей рассказывает что-то другому человеку) помогает сформировать более стойкую поддержку кандидата.
Одними из первых выборы начались в крошечном городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Поскольку в городе не так много жителей, они в полночь собираются в неработающем отеле Balsams, голосуют, а затем результаты быстро подсчитывают и объявляют. Это происходит на несколько часов раньше, чем по всей стране. В этом году Харрис и Трамп получили по три голоса.
Окончательно определять победителя президентских выборов будет коллегия выборщиков. Она соберется 17 декабря. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков (всего в коллегии выборщиков 538 мест, и по штатам они распределены неравномерно — количество зависит от числа жителей). Выборщики от штатов обязаны проголосовать в соответствии с предпочтениями избирателей этих самых штатов (исключение только в штатах Мэн и Небраска). То есть если большинство избирателей штата проголосовали за Трампа, то и выборщики отдадут свои голоса за него. Для победы кандидату нужно по меньшей мере 270 голосов выборщиков. Как определяют победителя и зачем нужны выборщики, подробнее читайте в материале «Газеты. Ru».
Голосовать американцы могут как на избирательном участке, так и по почте. Сделать это можно даже в день голосования или заранее. По данным Университета штата Флорида, возможностью досрочного голосования уже воспользовались более 78 млн граждан США (треть всех избирателей). По почте уже проголосовала и сама Камала Харрис. При этом она выразила уверенность в своей победе.
«Газета.Ru» проводила свой опрос среди читателей. В нем победу одержал Дональд Трамп с почти 80% голосов. Харрис получила лишь 20% поддержки.
Согласно последним опросам, ни один из кандидатов не имеет весомого преимущества. Опрос NBC News дает кандидатам по 49% голосов избирателей. Издание New York Times отдает победу Харрис с минимальным отрывом в один процент (49% за Харрис, 48% за Трампа). Традиционно основная борьба на выборах развернется в «колеблющихся штатах». В 2024 году Харрис и Трамп идут «ноздря в ноздрю» в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании , Северной Каролине и Висконсине. Выиграть в этих штатах для кандидатов очень важно.
Кандидатов на пост президента США всего двое. Это 78-летний экс-президент США и кандидат Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат Демократической партии, действующая вице-президент 60-летняя Камала Харрис. Что обещают политики американцам и как может измениться жизнь в США после выборов, читайте в материале «Газеты. Ru».
Сейчас стартовали 60-е по счету выборы президента. Время открытия участков и длительность их работы зависит от штата. Это может быть как в 05:00 (13:00 мск), так и в 10:00 (18:00 мск). Однако многие начинают свою работу в 07:00 (15:00 мск) или в 08:00 (16:00 мск).