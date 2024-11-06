У задержанного возле Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

В рюкзаке мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия в Вашингтоне, обнаружили две бутылки горючего вещества. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на главу полиции Капитолия Томаса Мангера.

Он заявил, что, предварительно, в бутылках был бензин. По словам правоохранителя, в рюкзаке также нашли «довольно много» бумаг, которые мужчина собирался передать конгрессу США. Как заявил Мангер, нет свидетельств того, что инцидент как-то связан с президентскими выборами в стране. Он также отметил, что мотивацией задержанного стали «Израиль и Газа».

5 ноября сообщалось, что на территории Капитолия в Вашингтоне полицейские задержали мужчину, имевшего при себе ракетницу и горелку.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

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