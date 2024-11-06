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У задержанного возле Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего вещества

CBS: у задержанного у Капитолия мужчины обнаружили две бутылки горючего вещества

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Elizabeth Frantz/Reuters

В рюкзаке мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия в Вашингтоне, обнаружили две бутылки горючего вещества. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на главу полиции Капитолия Томаса Мангера.

Он заявил, что, предварительно, в бутылках был бензин. По словам правоохранителя, в рюкзаке также нашли «довольно много» бумаг, которые мужчина собирался передать конгрессу США. Как заявил Мангер, нет свидетельств того, что инцидент как-то связан с президентскими выборами в стране. Он также отметил, что мотивацией задержанного стали «Израиль и Газа».

5 ноября сообщалось, что на территории Капитолия в Вашингтоне полицейские задержали мужчину, имевшего при себе ракетницу и горелку.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы.

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