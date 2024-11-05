На территории Капитолия в Вашингтоне задержали человека с ракетницей

На территории Капитолия в Вашингтоне полицейские задержали мужчину, имевшего при себе ракетницу и горелку. Об этом со ссылкой на полицию Капитолия (USCP) сообщает телеканал CNN.

По имеющейся информации, сильно пахнувшего горючим мужчину остановили во время досмотра перед входом в Центр посетителей Капитолия (CVC). При нем обнаружились ракетница и горелка. Мужчину сразу задержали и надели на него наручники.

Полицейские проводят расследование инцидента. Поэтому Центр для посетителей будет закрыт.

5 ноября Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало мужчину, который объявил, что устроит стрельбу в случае победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Вечером во вторник, 5 ноября, в США началось голосование на выборах 47-го американского президента. В кампании участвуют выдвинутый кандидатом от Республиканской партии бывший глава Белого дома Дональд Трамп и действующий вице-президент страны Камала Харрис, представляющая демократов. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения США о вмешательстве в выборы.