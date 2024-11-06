Избирателей одного штата США отправили голосовать в другое место из-за пакета

Избирателей, которые пришли на участок в городе Джэксонвилл (штат Флорида), ненадолго отправили в другое место для голосования после того, как на улице был найден подозрительный пакет. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Как заявил наблюдатель за выборами Джерри Холланд, слова которого приводит агентство, обнаруженный пакет оказался личными вещами бездомного.

5 ноября кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

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