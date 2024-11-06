Трамп сообщил о мошенничестве на выборах

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

«Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии. Правоохранительные органы на подходе!» — написал Трамп.

Никакие подробности политик не привел.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого Илон Маск обвинил корпорацию Google в предвзятых поисковых результатах в пользу Камалы Харрис.

Ранее Трамп спрогнозировал поведение своих сторонников после выборов.