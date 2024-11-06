В офисе Зеленского опровергли сообщения о принятии закона о дровах

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что украинский лидер не намерен подписывать «закон о дровах», ужесточающий наказание за хранение дров стоимостью свыше $726 без документации. Заявление Литвина опубликовало издание «Страна.ua».

Отмечается, что срок для наложения вето на этот закон Зеленским уже был упущен.

До этого сообщалось, что в октябре 2024 года украинская Рада приняла закон, согласно которому хранение дров на сумму свыше 30 тысяч гривен (примерно $726) без документов о законной покупке может наказываться лишением свободы от пяти до семи лет.

При этом в преддверии начала отопительного сезона правительство Украины разрешило гражданам, проживающим вблизи зоны боевых действий, самостоятельно и бесплатно заготавливать дрова.

В июле сообщалось, что на Украине приостановили добычу угля по причине того, что его некуда девать: энергоблоки разрушены, а на экспорт он не идет. Ключевым ресурсом для отопительного сезона на Украине в этом году станет газ.

Ранее Зеленский начал охоту на адвокатов.