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Украинцам напомнили об ответственности за незаконное хранение дров

«Страна.ua»: гражданам Украины грозит срок за хранение дров без документов

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Украинцам может быть предъявлено уголовное обвинение за содержание дров без документов, подтверждающих их законное приобретение. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении», — отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что такая норма была включена в закон, принятый Верховной Радой в октябре этого года. На данный момент документ еще не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Если граждане хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен (примерно $726) и не могут предоставить документы о законной покупке, им грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.

При этом в преддверии начала отопительного сезона правительство Украины разрешило гражданам, проживающим вблизи зоны боевых действий, самостоятельно и бесплатно заготавливать дрова.

В июле сообщалось, что на Украине приостановили добычу угля по причине того, что его некуда девать: энергоблоки разрушены, а на экспорт он не идет. Ключевым ресурсом для отопительного сезона на Украине в этом году станет газ.

Ранее украинцев призвали искать на зиму друзей с отоплением на дровах.

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