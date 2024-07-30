На Украине разрешили жителям самостоятельно заготавливать дрова

В преддверии начала отопительного сезона правительство Украины разрешило гражданам, проживающим вблизи зоны боевых действий, самостоятельно и бесплатно заготавливать дрова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Мельничук заявил, что власти формализовали «процедуру обеспечения топливной древесиной населения территорий, на которых ведутся боевые действия». Правительство разрешило гражданам «бесплатно путем самостоятельного сбора» заготавливать дрова для бытовых нужд.

Спиливать деревья при этом запрещено, речь идет лишь о «порубочных остатках». Решения о заготовке дров будут приниматься областными советами обороны по утвержденной кабмином процедуре. Норма будет действовать во время режима военного положения и в течение полугода после его отмены.

26 июля сообщалось, что на Украине приостановили добычу угля по причине того, что его некуда девать: энергоблоки разрушены, а на экспорт он не идет. Ключевым ресурсом для отопительного сезона на Украине в этом году станет газ.

Ранее на Украине призвали готовиться к введению «графиков включения света».