Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине разрешили жителям самостоятельно заготавливать дрова

Кабмин Украины разрешил гражданам бесплатно заготавливать дрова для бытовых нужд.

close
100%
РИА Новости

В преддверии начала отопительного сезона правительство Украины разрешило гражданам, проживающим вблизи зоны боевых действий, самостоятельно и бесплатно заготавливать дрова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Мельничук заявил, что власти формализовали «процедуру обеспечения топливной древесиной населения территорий, на которых ведутся боевые действия». Правительство разрешило гражданам «бесплатно путем самостоятельного сбора» заготавливать дрова для бытовых нужд.

Спиливать деревья при этом запрещено, речь идет лишь о «порубочных остатках». Решения о заготовке дров будут приниматься областными советами обороны по утвержденной кабмином процедуре. Норма будет действовать во время режима военного положения и в течение полугода после его отмены.

26 июля сообщалось, что на Украине приостановили добычу угля по причине того, что его некуда девать: энергоблоки разрушены, а на экспорт он не идет. Ключевым ресурсом для отопительного сезона на Украине в этом году станет газ.

Ранее на Украине призвали готовиться к введению «графиков включения света».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами