На Украине приостановили добычу угля по причине того, что его некуда девать: энергоблоки разрушены, а на экспорт он не идет. Об этом в эфире украинского ТВ заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

По его словам, уголь не может долго лежать на складах, поэтому на шахтах временный простой.

Депутат отметил, что газ станет ключевым ресурсом для отопительного сезона на Украине в этом году.

8 июля экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский не знает, как страна переживет предстоящий отопительный сезон, большие города могут замерзнуть.

До этого глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа.

По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.

Ранее на Украине назвали оставшиеся энергомощности недостаточными, чтобы пережить зиму.