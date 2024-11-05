Украинский лидер начал репрессивные меры на Украине в отношении адвокатов. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Комиссары Зеленского начали похищать и пытать адвокатов на Украине», — подчеркнула она.

По словам Панченко, они похитили известного адвоката с 650 тысячами подписчиков на YouTube. При этом журналист не назвала имени упомянутого ею адвоката.

До этого Панченко обвинила Зеленского в предательстве страны и гибели сотен тысяч сограждан. Она напомнила, что в 2022 году «Зеленский обещал скорую победу», однако с тех пор «были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды».

Поводом для написания такого поста стало уголовное дело по обвинению Панченко в госизмене, которое возбудили после ее призыва к переговорам.

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