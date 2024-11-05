Осужденный по делу о взятке экс-сенатор Шпигель покинул СИЗО

Бывший сенатор и основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель, освобожденный от отбывания наказания по состоянию здоровья, покинул следственный изолятор «Матросская Тишина» для последующей госпитализации. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Олег Сорокин.

«Нашего подзащитного освободили. В ближайшее время у него в планах — госпитализация для дальнейшего полноценного прохождения лечения», — сказал защитник.

По словам Сорокина, деньги от продажи всех арестованных ранее печатных изданий пойдут на погашение штрафа, который суд назначил Шпигелю в качестве дополнительного наказания.

5 ноября суд освободил Шпигеля от наказания по делу о взятке по состоянию здоровья. Об освобождении экс-сенатора ходатайствовала прокуратура. Ее представители подтвердили, что медицинское заключение в отношении Шпигеля оформлено в соответствии с законом, и у него действительно имеются заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии.

По версии следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля взятку в виде денег и швейцарских часов на сумму более 30 млн рублей. За полученные деньги и драгоценности экс-губернатор обеспечивал заключение госконтрактов с компанией ОАО «ФАРМАЦИЯ».

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам лишения свободы, а Белозерцеву выбрали меру пресечения в виде 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в ФСБ до ареста девять месяцев прослушивали Белозерцева и Шпигеля.