Экс-сенатора Шпигеля приговорили к колонии строгого режима за взятки

Суд в Москве приговорил бывшего сенатора и основателя фармацевтической группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы по делу о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Отмечается, что соответствующее решение принял Измайловский районный суд Москвы. При этом инстанция приговорила предпринимателя не только к лишению свободы, но и обязала выплатить штраф в размере более 450 млн рублей.

«Борису Шпигелю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

13 октября 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов.

Общая сумма взятки составила более 30 млн рублей. При этом в ответ Белозерцев должен был обеспечить группе компаний «Биотэк» заключение государственных контрактов с ОАО «ФАРМАЦИЯ».

В результате экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам лишения свободы. Бывший чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Москве за коррупцию арестовали заместителя начальника полиции по одному из районов.