Бывшего сенатора РФ Шпигеля освободили от наказания по делу о взятке

Преображенский суд Москвы освободил бывшего сенатора и основателя фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля от наказания по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

«Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство осужденного об освобождении от отбытия наказания по состоянию здоровья», — заявил судья.

Об освобождении Шпигеля ходатайствовала прокуратура. Ее представители подтвердили, что медицинское заключение в отношении Шпигеля оформлено в соответствии с законом, и у него действительно имеются заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии.

По версии следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля взятку в виде денег и швейцарских часов на сумму более 30 млн рублей. За полученные деньги и драгоценности экс-губернатор обеспечивал заключение госконтрактов с компанией ОАО «ФАРМАЦИЯ».

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам лишения свободы, а Белозерцеву выбрали меру пресечения в виде 12 лет колонии.

Ранее приговор по делу о взятке вынесли вице-мэру Владивостока.