В ФСБ до ареста девять месяцев прослушивали Белозерцева и Шпигеля

Сотрудники ФСБ начали оперативную разработку основателя фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля и экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за девять месяцев до ареста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела.

Один из адвокатов бывшего губернатора Алексей Сергеенко в ходе заседания рассказал о том, что в арестном материале есть справки о прослушивании телефонных переговоров от 25 ноября и 30 июня прошлого года.

По его словам, в разговоре, датирующимся июнем, идет речь о передаче Белозерцеву 20 млн рублей. Бывший губернатор признает их получение, однако утверждает, что это была спонсорская помощь на избирательную кампанию со стороны Шпигеля.

В этом разговоре «Шпигелю дается указание передать деньги в любом случае, независимо от решения Ивана Александровича», заключение контрактов не ставится в зависимость от получения этой суммы, указал адвокат.

Также отмечается, что из июньских переговоров обвиняемых следует, что у генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова был личный телефон министра здравоохранения области Александра Никишина, их связывали «доброжелательные отношения» и вопрос о поставках он решал напрямую с ним, а «необходимость вмешательства со стороны Белозерцева отсутствовала».

По словам зашиты Белозерцева, часы Breguet не имели отношения к заключению контрактов, так как это был подарок бизнесмена главе региона. Он собирался их вернуть дарителю, но не успел этого сделать. Также защита добавила, что следствие не представило доказательств высокой стоимости часов, экспертиза не проводилась.

«Может, они 5 тыс. рублей стоят», — заявил второй адвокат Белозерцева Алексей Шуварин.

Автомобиль Mercedes также не являлся предметом взятки, объяснив это тем, что транспортным средством распоряжался не сам Шпигель, а его компания «Биотэк», добавили адвокаты.

Ранее Басманный суд города Москвы произвел арест денежных средств, а также имущества экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Белозерцев был арестован по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве также были задержаны пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн рублей.