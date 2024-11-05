Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура попросила суд освободить экс-сенатора Шпигеля от отбывания наказания

Прокуратура попросила суд освободить экс-сенатора Шпигеля из-за плохого здоровья

close
РИА «Новости»

Прокуратура попросила Преображенский суд Москвы освободить бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Олега Сорокина.

Представители прокуратуры признали, что медицинское заключение в отношении Шпигеля оформлено в соответствии с законом, и у него действительно имеются заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии, рассказал адвокат.

Шпигель в ходе следствия и рассмотрения уголовного дела неоднократно жаловался на свое здоровье. В августе из-за проблем с ним врач запретил экс-сенатору участвовать в судебном процессе по апелляции на его приговор более шести часов.

Глава фармацевтической компании проходит по одному делу с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года бывший глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов. За них экс-губернатор обеспечивал заключение госконтрактов с компанией «Фармация».

30 августа приговоры Белозерцева и Шпигеля вступили в силу. Решение было принято после рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Мосгорсуда апелляционных жалоб адвокатов на приговор.

Ранее в Госдуме заявили, что борьба с коррупцией должна происходить открыто и гласно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами