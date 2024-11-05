Прокуратура попросила суд освободить экс-сенатора Шпигеля от отбывания наказания

Прокуратура попросила Преображенский суд Москвы освободить бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Олега Сорокина.

Представители прокуратуры признали, что медицинское заключение в отношении Шпигеля оформлено в соответствии с законом, и у него действительно имеются заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии, рассказал адвокат.

Шпигель в ходе следствия и рассмотрения уголовного дела неоднократно жаловался на свое здоровье. В августе из-за проблем с ним врач запретил экс-сенатору участвовать в судебном процессе по апелляции на его приговор более шести часов.

Глава фармацевтической компании проходит по одному делу с экс-губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года бывший глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов. За них экс-губернатор обеспечивал заключение госконтрактов с компанией «Фармация».

30 августа приговоры Белозерцева и Шпигеля вступили в силу. Решение было принято после рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Мосгорсуда апелляционных жалоб адвокатов на приговор.

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