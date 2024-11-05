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Россия увезет из Ливана около 100 своих граждан

Спецборт МЧС РФ доставит из Бейрута в Москву около 100 россиян

Самолет МЧС России Ил-76 доставит из Бейрута в Москву российских граждан и членов их семей — всего около 100 человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что эти люди по собственному желанию захотели покинуть зону конфликта.

Кроме того, по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова спецборт ведомства доставил в Ливан более 19 тонн гуманитарного груза, в том числе предметы первой необходимости и медикаменты.

В начале ноября истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана. Новостной портал El Nashra отметил, что в результате атаки мост был разрушен, было прервано транспортное сообщение между регионами, а также появилась проблема доставки гуманитарной помощи на северо-восток Ливана.

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности и правил ведения боевых действий.

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Операция Израиля в Ливане
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