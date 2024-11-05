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Жителя Нижнего Тагила приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Суд на Урале приговорил к 16 годам колонии жителя Нижнего Тагила за госизмену

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Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии Данила Мухаметова, обвиняемого в государственной измене из-за продажи Вооруженным силам Украины (ВСУ) чертежей «Уралвагонзавода» (УВЗ). Об этом сообщает РИА Новости.

Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Судья уточнил, что Мухаметов работал инженером-технологом на «Уралвагонзаводе».

Вину в совершении госизмены россиянин признал частично.

Данил и Виктория Мухаметовы были задержаны в апреле прошлого года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали украинской стороне за деньги информацию военно-технического характера. Задержанные на допросе признались, что получили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

11 октября Свердловский областной суд приговорил к 12,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Женщине 25 лет, она работала оператором на «Уралвагонзаводе».

2 ноября стало известно, что Ростовский областной суд приговорил бывшую сотрудницу государственного учреждения к 12 годам колонии за государственную измену.

До этого бывшего украинского военного летчика из Севастополя, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ), приговорили к 16 годам за госизмену. По версии следствия, в его задачи, в частности, входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с Украиной, а также сбор и передача сведений о местонахождении российской военной техники.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.

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Обвинения в госизмене
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