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Бывшего украинского летчика из Севастополя приговорили к 16 годам за госизмену

ФСБ: завербованного СБУ жителя Севастополя приговорили к 16 годам за госизмену

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывшего украинского военного летчика из Севастополя, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ), приговорили к 16 годам за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По версии следствия, 53-летний житель Севастополя, бывший украинский военнослужащий-летчик, в 2018 году был завербован СБУ на территории Украины и выполнял задания иностранных кураторов.

В его задачи, в частности, входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с Украиной, а также сбор и передача сведений о местонахождении российской военной техники.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (222.1 УК РФ).

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 340 тысяч рублей и ограничением свободы на срок один год.

До этого суд приговорил другого жителя Севастополя к 21 году колонии за государственную измену. Он также был завербован СБУ и собирал информацию об актуальных местах дислокации в городе ВС РФ, а затем передавал полученные данные представителю службы.

Ранее крымчанин отправлял данные украинской разведке и попал в колонию на 16 лет за госизмену.

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