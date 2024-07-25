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Житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены

Суд приговорил жителя Краснодара к 11 годам колонии за приготовление к госизмене

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Евгений Биятов/РИА Новости

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара за приготовление к госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

«Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Ковтуновского», — уточнили в сообщении.

По данным надзорного ведомства, 23-летний осужденный пытался вступить в организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) на Украине. Молодого человека приговорили к 11 годам колонии с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Фигуранта задержали в июне 2023 года, в отношении него возбудили два уголовных дела.

19 июля другого краснодарца — Станислава Лисовского суд признал виновным в подготовке к госизмене. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. О планах мужчины воевать против России узнали сотрудники ФСБ, все дальнейшие действия его проходили под контролем силовиков.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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