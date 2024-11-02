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Российскую госсотрудницу осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

В Ростове-на-Дону суд дал бывшей госсотруднице 12 лет колонии за госизмену

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Ростовский областной суд приговорил бывшую сотрудницу государственного учреждения к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ФСБ России.

Следствие установило, что обвиняемая переводила деньги на украинские счета с 2018 года. Общая сумма переводов составила более 330 тысяч рублей. Денежные средства отправлялись для покупки обмундирования украинских солдат, участвовавших в боевых действиях с 2016 года.

В дополнение к тюремному сроку ее также обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что бывшего украинского военного летчика из Севастополя, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ), приговорили к 16 годам за госизмену. По версии следствия, в его задачи, в частности, входил подбор лиц из числа бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с Украиной, а также сбор и передача сведений о местонахождении российской военной техники.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.

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