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Воздушная тревога объявлена в Киевской области

В Киевской области объявили воздушную тревогу

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Воздушную тревогу объявили в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА Новости.

Сирены в регионе зазвучали в 23:31 (мск).

4 ноября сообщалось о взрывах в Киеве.

До этого взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом рассказал глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. Почти одновременно взрывы раздались и в Харькове, на востоке Украины.

Накануне объекты инфраструктуры получили повреждения в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины. Об этом написал мэр города Шостка Николай Нога в социальных сетях. По словам чиновника, в данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Нога не уточнил, о каких именно объектах идет речь. В ночь на 3 ноября в Сумской области неоднократно объявляли воздушную тревогу.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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