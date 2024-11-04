В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в столице Украины — городе Киеве. Об этом сообщило издание «Главком».

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В ночь на понедельник, 4 ноября, в Киеве и еще 11 областях Украины действует воздушная тревога.

До этого взрыв произошел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом рассказал глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. Почти одновременно взрывы раздались и в Харькове, на востоке Украины.

Накануне объекты инфраструктуры получили повреждения в Шосткинском районе Сумской области на севере Украины. Об этом написал мэр города Шостка Николай Нога в социальных сетях. По словам чиновника, в данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Нога не уточнил, о каких именно объектах идет речь. В ночь на 3 ноября в Сумской области неоднократно объявляли воздушную тревогу.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).