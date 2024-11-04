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Уходящий в отставку губернатор Ростовской области временно останется на посту

РИА: Голубев останется в должности главы Ростовской области до назначения и.о

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Уходящий в отставку губернатор Ростовской области Василий Голубев останется в должности до назначения нового исполняющего обязанности. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.

Она отметила, что назначение на должность губернатора — прерогатива президента России.

4 ноября сразу два губернатора объявили о решении уйти в отставку. Помимо Голубева, о решении покинуть пост объявил глава Тамбовской области Максим Егоров. Оба перейдут на новые должности.

В середине октября глава города Назрань, расположенного в Республике Ингушетия, Урусхан Евлоев досрочно сложил с себя полномочия. Власти населенного пункта добавили, что временно исполняющим обязанности главы Назрани стал Рамзан Тутаев. До этого он занимал должность заместителя главы города.

Ранее в Петербурге массово уволили гаишников.

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