В Ингушетии глава одного из городов досрочно сложил полномочия

Глава города Назрань, расположенного в Республике Ингушетия, Урусхан Евлоев досрочно сложил с себя соответствующие полномочия. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации населенного пункта.

В заявлении отмечается, что вопрос об отставке чиновника был рассмотрен на внеочередном заседании городского совета 16 октября.

«Урусхан Евлоев досрочно сложил полномочия главы Назрани. <...> Коллектив администрации города выражает благодарность Урусхану Евлоеву за пять лет добросовестной и качественной работы», — говорится в публикации.

Также власти населенного пункта добавили, что временно исполняющим обязанности главы Назрани стал Рамзан Тутаев. До этого он занимал должность заместителя главы города.

С чем связана отставка Урусхана Евлоева, в сообщении не уточняется.

12 октября глава города Североморска в Мурманской области Олег Прасов подал заявление об отставке. Чиновник направил прошение после встречи с губернатором региона Андреем Чибисом, который в тот же день поручил ввести в населенном пункте режим повышенной готовности и решить возникшие проблемы в сфере управления жильем.

Ранее мэр города Саратова Лада Мокроусова ушла в отставку по собственному желанию.