Стало известно о трудностях с лекарствами у жителей Горняка в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что жители перешедшего под контроль российских войск Горняка испытывают трудности с лекарствами и продуктами.

По словам Пушилина, в ближайшее время в городе будут организованы гуманитарные миссии.

Незадолго до этого глава ДНР рассказал, что посетил Горняк. По его словам, российские войска продвинулись за пределами города, однако Вооруженным силам РФ еще предстоит много работы. Он предупредил, что коммунальным службам заезжать в город пока рано.

1 ноября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России с 26 октября взяли под контроль 12 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины и заняли населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка.

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.