Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о трудностях с лекарствами у жителей Горняка в ДНР

Пушилин: жители Горняка в ДНР испытывают трудности с лекарствами и продуктами

close
Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что жители перешедшего под контроль российских войск Горняка испытывают трудности с лекарствами и продуктами.

По словам Пушилина, в ближайшее время в городе будут организованы гуманитарные миссии.

Незадолго до этого глава ДНР рассказал, что посетил Горняк. По его словам, российские войска продвинулись за пределами города, однако Вооруженным силам РФ еще предстоит много работы. Он предупредил, что коммунальным службам заезжать в город пока рано.

1 ноября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России с 26 октября взяли под контроль 12 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины и заняли населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка.

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами