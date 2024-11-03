Группа украинских военнослужащих попала в окружение в районе села Терны в Донецкой народной республике (ДНР) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Группа противника в окружении в районе села Терны, идет зачистка», — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о нескольких взводах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

27 октября в силовых структурах сообщили, что группировка украинской армии, расположенная в городе Курахово в ДНР, фактически находится в оперативном окружении. Силовики уточнили, что подобных результатов удалось достичь благодаря взятию под контроль нескольких населенных пунктов. Также на ситуацию повлияло бегство украинских солдат из Горняка и Богоявленки.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли в окружение в Курской области около двух тысяч солдат и офицеров ВСУ на территории около 6 на 15 км. По его словам, российские войска создали «достаточно надежное кольцо окружения». Сейчас они сжимают это кольцо и ликвидируют эту группировку.

Ранее в Госдуме заявили о попытках ВСУ найти выход из «капкана» в Курской области.