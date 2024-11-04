Глава ДНР посетил взятый под контроль ВС РФ город Горняк

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале, что посетил взятый под контроль ВС РФ город Горняк на красноармейском направлении.

«Здесь в авангарде опять наша 114-я бригада легендарная 51-й армии», — пояснил он.

Он добавил, что российские войска продвинулись и за пределами Горняка. Однако российским Вооруженным силам еще предстоит много работы. Он предупредил, что коммунальным службам заезжать в город пока рано.

Накануне Пушилин сообщал, что армия России постепенно занимает Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике.

3 ноября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, взятие под контроль Вишневого — это окружение важного для Украины с точки зрения логистики города Курахово.

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.