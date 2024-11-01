Вооруженные силы России в период с 26 октября по 1 ноября взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы подразделений группировки войск «Восток» взяли под контроль Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское и Ясную Поляну в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка в ДНР.

Военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» взяли населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.

Также подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР.

До этого офицер с позывным «Зима» сообщил РИА Новости, что военнослужащие соединения ВДВ группировки ВС РФ «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области.

Ранее на Украине сообщили о продвижении ВС России на нескольких участках фронта.