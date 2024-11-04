Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Киевской области слышали взрывы

В Киевской области Украины произошли взрывы

close
Телеграм-канал «Типичная Одесса»

Взрывы зафиксировали в Киевской области на Украине. Об этом сообщило издание «Новости Live».

По данным издания, взрывы связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на понедельник, 4 ноября, взрывы прозвучали в столице Украины — городе Киеве. Об этом сообщило издание «Главком», не раскрыв подробностей.

Кроме того, издание «Страна» написало о взрывах в городе Болграде в Одесской области на юге Украины на фоне объявления воздушной тревоги.

В данный момент в 12 областях Украины звучат сирены.

В ночь на 3 ноября украинский телеканал «Общественное» сообщил о повреждении железной дороги в Днепропетровской области. Вечером 2 ноября Лысак сообщал о взрыве в регионе, в результате которого была повреждена инфраструктура.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил противовоздушной обороны на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами