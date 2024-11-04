Жители Киевской области слышали взрывы

Взрывы зафиксировали в Киевской области на Украине. Об этом сообщило издание «Новости Live».

По данным издания, взрывы связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на понедельник, 4 ноября, взрывы прозвучали в столице Украины — городе Киеве. Об этом сообщило издание «Главком», не раскрыв подробностей.

Кроме того, издание «Страна» написало о взрывах в городе Болграде в Одесской области на юге Украины на фоне объявления воздушной тревоги.

В данный момент в 12 областях Украины звучат сирены.

В ночь на 3 ноября украинский телеканал «Общественное» сообщил о повреждении железной дороги в Днепропетровской области. Вечером 2 ноября Лысак сообщал о взрыве в регионе, в результате которого была повреждена инфраструктура.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил противовоздушной обороны на Украине.