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В Молдавии из-за угрозы минирования эвакуировали урны с бюллетенями

В молдавской Варнице эвакуированы урны с бюллетенями из-за угрозы минирования

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Ducu Rodionoff/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Молдавии после сообщения о минировании эвакуировала урны с бюллетенями с избирательных участков в Варнице, где голосуют, в том числе жители Приднестровья. Об этом заявила председатель одного из участков Татьяна Друк, слова которой передает РИА Новости.

Она отметила, что проверка здания займет около двух часов. Избирательные урны с бюллетенями из трех участков, полицейские вынесли, они охраняются, сказала Друк.

Вечером 3 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман заявила, что в полицию поступили анонимные звонки о предполагаемом «минировании» шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии, при этом в работу вернулись лишь три из них.

Полиция Молдавии получила анонимное сообщение о минировании моста через Днестр, на котором в течение дня регистрировалась длинная очередь из жителей Приднестровья, желающих принять участие в президентских выборах.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что правительство готово к попыткам дестабилизации в виде ложных сообщений о минировании избирательных участков.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.

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