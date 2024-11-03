Молдавская полиция получила сообщение о минировании моста через Днестр

Полиция Молдавии получила анонимное сообщение о минировании моста через Днестр, на котором в течение дня регистрировалась длинная очередь из жителей Приднестровья, желающих принять участие в президентских выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале Генерального комиссариата полиции.

«Поступил анонимный звонок с сообщением о том, что мост, соединяющий Рыбницу и Резину, заминирован», — сказано в сообщении.

3 ноября молдавская полиция ранее сообщала, что мост пришлось перекрыть из-за человека в толпе, который держал подозрительную коробку. Он отказывался показать ее содержимое полиции. Позже мост был разблокирован.

До этого жительница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Элеонора рассказала «Газете.Ru», что простояла три часа в пробке на мосту между Рыбницей и молдавским городом Резиной для голосования на президентских выборах. По ее словам, на обратном пути в Рыбницу машины стояли в три ряда.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее глава Гагаузии заявила о нарушении конституции властями Молдавии.