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ЦИК Молдавии сообщил о «минировании» 6 участков в ЕС и 2 внутри страны

ЦИК: «заминировано» 6 участков в ЕС и 2 в Молдавии, три вернулись к работе

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Aurel Obreja/AP

Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман заявила, что в полицию поступили анонимные звонки о предполагаемом «минировании» шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии, при этом в работу вернулись лишь три из них. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства отметила, что было несколько инцидентов, которые повлияли на работу ряда избирательных участков. Речь идет о шести участках за пределами страны, расположенных в Брашове и Бухаресте (Румыния), Франкфурте-на-Майне и Кайзерслаутене (Германия), а также в Нортгемптоне и Ливерпуле (Великобритании), плюс два участка в Варнице для жителей Приднестровья. После проверки со стороны полиции участки в Брашове, Кайзерслаутене и Нортгемптоне смогли возобновить свою работу, в то время как участок в Ливерпуле так и не открылся.

Сегодня в Молдавии проходит второй тур выборов президента, в рамках которого будет избран глава государства на следующие четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

В решающем этапе выборов участвуют действующий президент Майя Санду и экс-генеральный прокурор, представитель Гагаузии и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.

Сообщалось, что явка во втором туре выборов президента Молдавии уже превысила показатели первого.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.

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