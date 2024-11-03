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В Молдавии заявили о готовности к попыткам дестабилизации на выборах

Премьер Молдавии Речан заявил о готовности к попыткам дестабилизации на выборах

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что правительство готово к попыткам дестабилизации в виде ложных сообщений о минировании избирательных участков. Об этом сказано в Telegram-канале правительства.

Речан заявил, что правительство находится в сотрудничестве с властями других государств, где находятся избирательные участки, для обеспечения безопасности избирателей.

Вечером 3 ноября полиция Молдавии получила анонимное сообщение о минировании моста через Днестр, на котором в течение дня регистрировалась длинная очередь из жителей Приднестровья, желающих принять участие в президентских выборах.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее сообщалось, что Молдавии семейной паре предлагали деньги за голосование на выборах.

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