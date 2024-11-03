В российском регионе рабочим на заводе предлагают зарплату от 200 тысяч рублей

Жителей Тюменской области зовут трудиться на заводы, предлагая зарплаты свыше 200 000 рублей. Об этом пишет «72.ru», ссылаясь на данные «Авито.Работа».

В регионе ищут маляров, машинистов, сварщиков, а также представителей других рабочих специальностей.

Например, Тюменский нефтеперерабатывающий завод ищет сварщиков, предлагая зарплату от 190 до 200 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, тюменский завод мобильных зданий «ТОИР» ищет главного конструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей, главному технологу предлагают зарплату в 150 тысяч рублей.

До этого эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сообщали, что во втором квартале в России не хватало 2,7 млн человек для заполнения всех свободных вакансий.

В свою очередь, исследование портала для поиска работы HH.ru показало, что самые высокие зарплаты для начинающих специалистов и стажеров есть в сфере рекламы, банков, а также в крупных холдингах.

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при поиске работы.