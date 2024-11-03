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В российском регионе рабочим на заводе предлагают зарплату от 200 тысяч рублей

Тюменцев зовут работать на заводы за зарплату свыше 200 000 рублей

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crazymonke9/Shutterstock/FOTODOM

Жителей Тюменской области зовут трудиться на заводы, предлагая зарплаты свыше 200 000 рублей. Об этом пишет «72.ru», ссылаясь на данные «Авито.Работа».

В регионе ищут маляров, машинистов, сварщиков, а также представителей других рабочих специальностей.

Например, Тюменский нефтеперерабатывающий завод ищет сварщиков, предлагая зарплату от 190 до 200 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, тюменский завод мобильных зданий «ТОИР» ищет главного конструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей, главному технологу предлагают зарплату в 150 тысяч рублей.

До этого эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сообщали, что во втором квартале в России не хватало 2,7 млн человек для заполнения всех свободных вакансий.

В свою очередь, исследование портала для поиска работы HH.ru показало, что самые высокие зарплаты для начинающих специалистов и стажеров есть в сфере рекламы, банков, а также в крупных холдингах.

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при поиске работы.

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