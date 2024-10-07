Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при поиске работы

Россиянам следует искать вакансии на официальных страницах компаний, чтобы не нарваться на мошенников. Об этом «Москве 24» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, для поиска работы можно использовать и специальные сайты с хорошей репутацией, которые анализируют информацию о работодателях. Однако и на таких сайтах могут попадаться объявления, созданные с целью кражи личных данных или денег, предупредила она. Поэтому важно внимательно изучать вакансию. К настораживающим признакам эксперт отнесла неясные условия работы.

«Например, часто работодатели ищут сотрудников от 18 до 65 лет. В данном случае не указаны конкретные требования, что должно настораживать», — пояснила Лоикова.

Кроме того, обманом могут обернуться предложения со слишком хорошими условиями работы, когда кандидатам предлагают работать из дома, получать высокую зарплату и не требуют никакого опыта.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина до этого рассказала «Газете.Ru», что россияне в возрасте от 50 лет востребованы в промышленности. Кандидаты с опытом или после освоения коротких программ обучения выходят на позиции токарей, слесарей, сварщиков, фрезеровщиков.

Ранее HR-специалист дала советы, которые помогут найти работу без опыта.