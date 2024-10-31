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Стало известно, сколько в России свободных вакансий

«Ъ»: для заполнения всех вакансий в России не хватает 2,7 млн человек

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Во втором квартале в России не хватало 2,7 млн человек для заполнения всех свободных вакансий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Больше всего требовались специалисты из сферы обрабатывающего производства. К концу июля на рынке труда было открыто порядка 400 тыс. соответствующих вакансий.

На втором месте по востребованности — работники из области торговли. В этой отрасли на начало третьего квартала незаполненными были 390 тыс. вакансий.

Тройку замыкает транспортная отрасль с нехваткой около 281 тыс. сотрудников. Также значительное количество открытых вакансий фиксировалось в строительстве (130 тыс.) и в сфере энергетики (95 тыс.).

В среднем по России отношение численности требуемых сотрудников к количеству уже работающих составило 8,3%. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Уровень безработицы в РФ находится на рекордно низком уровне в 2,4%. Между тем число безработных в крупнейшей экономике Европы — Германиидостигло рекорда.

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