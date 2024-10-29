Названы самые высокооплачиваемые вакансии для начинающих специалистов и стажеров

Исследование портала для поиска работы HH.ru показало, что самые высокие зарплаты для начинающих специалистов и стажеров есть в сфере рекламы, банков, а также в крупных холдингах. Об этом пишет «Лента.ру».

Так, в ЛУКОЙЛ-Интер-Кард в Москве стажер может получить до 85 тыс. рублей в месяц. Для этой позиции нужно высшее образование и знание английского языка. В Петербурге стажеру в рекламном отделе обещают зарплату до 60 тыс. рублей.

Сотруднику отдела закупок в московском офисе Procter & Gamble предлагают от 100 тыс. рублей до вычета налогов. Здесь работодатели ожидают от соискателя хорошего владения английским языком, аналитических навыков, лидерских качеств и способности работать в полном графике. Компания METRO предлагает подобную позицию, за которую готовы платить до 65 тыс. рублей.

Специалисту в столичном офисе Московского кредитного банка обещают от 104 тыс. рублей, а начинающий специалист в екатеринбургском отделении Газпромбанка может получить от 65 тыс. рублей после вычета налогов.

Эксперты рекрутингового агентства также пришли к выводу, что высокие зарплаты получают программисты, среди которых особенно высокие зарплатные показатели у DevOps-инженеров, дата-сайентистов и системных аналитиков.

Помимо офисных профессий, за последний год наибольший рост зарплаты зафиксировали у водителей, чья оплата труда выросла на 46% и достигла в среднем 139,1 тыс. рублей.

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