Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дважды осужденного публициста Стомахина объявили в розыск

МВД России объявило публициста Стомахина в розыск

close
Шарифулин Валерий/ТАСС

Дважды осужденного публициста Бориса Стомахина объявили в розыск. Карточка с его делом появилась в базе министерства внутренних дел России.

Отмечается, что Стомахина разыскивают по статье Уголовного кодекса России.

В августе Бутырский районный суд Москвы оштрафовал Стомахина за участие в организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации (ст. 20.33 КоАП РФ). Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Стомахин неоднократно подвергался судебному преследованию. В 2006 году Бутырский суд Москвы приговорил публициста к 5 годам лишения свободы за возбуждение религиозной ненависти и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он был освобожден в марте 2011 года.

В ноябре 2012 года полиция арестовала Стомахина за публикацию текстов, содержащих призывы к насильственным действиям в отношении лиц другой национальности, а также тексты террористической направленности. 22 апреля 2014 года Бутырский суд Москвы признал публициста виновным в экстремизме и приговорил его к 6,5 года заключения.

Ранее актера из сериала «След» объявили в розыск в России по делу о фейках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами