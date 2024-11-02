Дважды осужденного публициста Стомахина объявили в розыск

Дважды осужденного публициста Бориса Стомахина объявили в розыск. Карточка с его делом появилась в базе министерства внутренних дел России.

Отмечается, что Стомахина разыскивают по статье Уголовного кодекса России.

В августе Бутырский районный суд Москвы оштрафовал Стомахина за участие в организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации (ст. 20.33 КоАП РФ). Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Стомахин неоднократно подвергался судебному преследованию. В 2006 году Бутырский суд Москвы приговорил публициста к 5 годам лишения свободы за возбуждение религиозной ненависти и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он был освобожден в марте 2011 года.

В ноябре 2012 года полиция арестовала Стомахина за публикацию текстов, содержащих призывы к насильственным действиям в отношении лиц другой национальности, а также тексты террористической направленности. 22 апреля 2014 года Бутырский суд Москвы признал публициста виновным в экстремизме и приговорил его к 6,5 года заключения.

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