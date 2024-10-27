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Актера из сериала «След» объявили в розыск в России по делу о фейках

МВД объявило в розыск поддерживающего ВСУ российского актера Хабарова

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Актера из сериала «След» Андрея Хабарова объявили в России в розыск по делу о фейках. Карточка с его делом появилась в базе МВД.

В 2022 году Хабаров осудил спецоперацию на Украине. Он опубликовал во «ВКонтакте» видео обстрела родного Николаева, а вскоре покинул Россию. По последним данным, актер живет в Грузии, в соцсетях жалуется на удаление постов о «преступлениях российской армии» и называет Курск украинским городом.

Против него возбудили дело о фейках об армии и сначала объявили в федеральный розыск. В октябре 2024 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

41-летний Хабаров окончил николаевский филиал Киевского института культуры, а с 2010 работал в России. Он известен по работе в сериалах «След» и «Побег». Последняя его работа в российском кино — эпизод в сериале «Стендап под прикрытием».

До этого Тверской суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии блогера Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом)) по делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) объявили в розыск.

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