Суд оштрафовал публициста Бориса Стомахина

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал публициста и издателя газеты «Радикальная политика» Бориса Стомахина за участие в организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации (ст. 20.33 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

Суд назначил Стомахину административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Стомахин неоднократно подвергался судебному преследованию. В 2006 году Бутырский суд Москвы приговорил публициста к 5 годам лишения свободы за возбуждение религиозной ненависти и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он был освобожден в марте 2011 года.

В ноябре 2012 года полиция арестовала Стомахина за публикацию текстов, содержащих призывы к насильственным действиям в отношении лиц другой нации, а также тексты террористической направленности.

Ранее в Херсонской области осудили россиянина за участие в запрещенной организации.