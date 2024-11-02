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Пассажирский самолет в Тайбэе ударился крылом о землю из-за ошибок пилотов

Самолет с пассажирами в Тайбэе ударился крылом о землю из-за упущения пилотов

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Depositphotos

Пассажирский самолет, летевший из Окинавы в Тайбэй, при посадке ударился крылом о землю и начал «прыгать» из-за ошибок пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Происшествие случилось 31 октября, когда авиалайнер с пассажирами летел из Японии на Тайвань. По прибытии на место назначения воздушное судно осталось в зоне ожидания в небе, поскольку в тот день на остров обрушился супертайфун «Конг-рей».

После того, как погода улучшилась, самолет начал садиться, однако из-за ошибок пилотов возникло козление — судно стало отскакивать от взлетно-посадочной полосы и «прыгать» по ней.

Из-за этого левое крыло самолета ударилось о землю, после чего пилоты зашли на новый круг. Лайнеру удалось успешно приземлиться со второго раза.

Неделю назад российский авиаперевозчик Smartavia уволил пилота Олега Ряполова, после ошибки которого самолет получил повреждение хвостовой части. До этого он уже получал дисциплинарные взыскания.

Вопреки большому опыту и в военной, и в гражданской авиации, пилот не смог посадить самолет в хороших погодных условиях. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет «России» экстренно приземлился в Москве из-за возможной течи топлива.

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