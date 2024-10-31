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В Шанхае из-за супертайфуна пройдут сильнейшие ливни с 1981 года

В Шанхае в ноябре начнутся наиболее сильные ливни с 1981 года из-за супертайфуна

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focustaiwan.tw

В Шанхае начнутся самые сильные ливни с 1981 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Причина непогоды связана с супертайфуном «Конг-рей», который начался на Тайване в четверг, 31 октября. Вследствие этого на острове объявлен желтый уровень опасности, второй из четырех.

После удара по восточному побережью острова тайфун продолжил двигаться на северо-запад, как рассказали специалисты Центрального метеорологического управления КНР.

В первой половине дня 1 ноября тайфун достигнет побережья провинции Фуцзянь и вместе с собой принесет сильные порывы ветра и ливни. После этого непогода настигнет провинцию Чжэцзян и сам Шанхай.

Власти просят население соблюдать меры предосторожности и не покидать жилища без серьезной необходимости. В Шанхае могут начать проводить онлайн-уроки.

Супертайфун «Конг-рей» настиг Тайвань в 13:40 по местному времени (08:40 по мск). 31 октября объявили нерабочим днем, школьников отправили по домам и усилили работу экстренных служб.

На острове отменилось более 500 авиарейсов и почти 140 поездок на паромах. Ранения получили уже 27 человек.

Не так давно на Тайване уже случился мощный Тайфун «Кратон», из-за которого пострадали не менее 670 человек.

Ранее супертайфун «Яги» накрыл Вьетнам, из-за чего обрушился мост на севере государства.

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