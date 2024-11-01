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Самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Москве

Самолет «России» экстренно приземлился в Москве из-за подозрения на течь топлива

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в казахстанскую Алма-Ату, вынужденно приземлился в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Речь идет о рейсе № 6531. По предварительным данным, самолет экстренно приземлился по технической причине — подозрение на течь топлива.

В авиакомпании сообщили, что пассажиры были перевезены в Казахстан на резервном воздушном судне, борт вылетел из Москвы в 9:54 мск.

29 октября сообщалось, что летевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Гражданин Узбекистана почувствовал себя плохо. На земле ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

До этого самолет, который следовал из Баку в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Самолет следовал в новосибирский аэропорт Толмачево, но во время полета одному из пассажиров стало плохо на борту. Пилоты решили экстренно сесть в Омске. Из 157 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал.

16 октября пассажирский самолет повредил створки шасси при вынужденной посадке в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел при выполнении рейса AZO6015 из Минеральных Вод в Иваново.

Ранее пассажиров самолета напугала «суперкрыса», пробравшаяся на борт.

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