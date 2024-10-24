Военного пилота уволили из-за тейлстрайка. В Боинге, которым он управлял, было 196 человек Smartavia уволила военного пилота Ряполова, повредившего хвост самолета в Сочи

Smartavia уволила опытного военного пилота Олега Ряполова, по ошибке которого самолет авиакомпании получил серьезные повреждения: мужчина допустил тейлстрайк. Ранее ему уже выносили дисциплинарные взыскания. Несмотря на большой опыт и в военной, и в гражданской авиации, пилот не смог посадить самолет в благоприятных погодных условиях. Во время инцидента никто не пострадал.

Российский авиаперевозчик Smartavia принял решение уволить опытного пилота Олега Ряполова после тейлстрайка в сочинском аэропорту, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«По результатам расследования, проведенного специальной комиссией, командир воздушного судна Боинг 737-800, допустивший серьезный авиационный инцидент в аэропорту Сочи 18 августа 2024 года, который уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что пилот самолета несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, а также за состояние транспортного средства. Сотрудник авиакомпании обязан неукоснительно соблюдать правила летной эксплуатации и обеспечения безопасности полетов. В Smartavia добавили, что сохранность техники зависит от профессионального мастерства летчика.

Неудачная посадка

18 августа Boeing 737-800 (RA-73659) вылетел из Санкт-Петербурга в Сочи со 189 пассажирами и семью членами экипажа. В месте прибытия была благоприятная погода — светлое время суток, ветер 270° 4 м/с, видимость более 10 км, несущественная облачность, температура +29°С, сдвиг ветра не отмечался. Тем не менее во время посадки произошел тейлстрайк — касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью самолета.

Расследование показало, что пилот посадил самолет с ошибками, из-за которых судно после касания взлетно-посадочной полосы вновь отделилось.

«В дальнейшем, при нахождении воздушного судна в воздухе, произошел выпуск спойлеров, сопровождавшийся уменьшением скорости менее расчетной и ростом вертикальной скорости снижения. Отклонение пилотом штурвала на кабрирование [задирание носа самолета] привело к увеличению тангажа более 9° и повторному приземлению с касанием ВПП хвостовой частью фюзеляжа», — пишет РБК со ссылкой на Росавиацию.

Судя по кадрам с места инцидента, самолет серьезно пострадал: его хвост сильно исцарапан. ТАСС сообщил, что борт отстранили от полетов. Проверку начала не только Росавиация, но и транспортная прокуратура Сочи. Они квалифицировали происшествие как серьезный авиационный инцидент. По факту произошедшего возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека, пишет «Ъ», хотя пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Опытный военный пилот

Самолетом управлял 57-летний Олег Ряполов. Он окончил Армавирское Высшее военное авиационное училище летчиков имени В. С. Кутахова и Военную академию ПВО имени Жукова. После получения образования Ряполов служил на Сахалине, Итурупе и на Кубинской авиабазе. Он управлял МиГ-29 в составе авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» и Су-27 в группе «Русские Витязи».

В 2008 году Ряполов уволился и перешел в гражданскую авиацию — стал управлять Boeing 737.

Поврежденный самолет все еще в Сочи. Возможно, его спишут из-за сильных повреждений обшивки задней части фюзеляжа.