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В Энергодаре восстановлено электроснабжение

В Энергодаре восстановлено электроснабжение, прерванное утром 1 ноября

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РИА Новости

В Энергодаре Запорожской области восстановлено электроснабжение, нарушенное утром 1 ноября в некоторых районах города. Об этом сообщает Telegram-канал «Главное в Энергодаре».

«В Энергодаре возобновлена подача электроэнергии после аварийного отключения», — говорится в публикации.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. 1 ноября стало известно, что без электроснабжения остались третий, пятый, седьмой и частично четвертый микрорайоны города. На месте работали специалисты, устранявшие причину аварии.

29 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Энергодар тремя беспилотниками-камикадзе, один из них взорвался на территории гостиницы. Взрыв дрона не привел к повреждениям и разрушениям. Два беспилотника-камикадзе были уничтожены инженерно-саперной группой, пострадавших нет.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. По его словам, это план украинской армии и часть стратегии ведения конфликта киевского режима с мирным населением с последующим их вытеснением с территории путем создания «невыносимых условий для жизни».

Ранее власти Энергодара заявили о желании украинцев вернуться в город.

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