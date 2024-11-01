Энергодар частично обесточен из-за аварийного отключения света

В городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре три района остались без света из-за аварийного отключения, еще один район обесточен частично. Об этом сообщает Telegram-канал «Главное в Энергодаре».

«Без электроснабжения остались третий, пятый, седьмой и частично четвертый микрорайоны города. Специалисты устраняют причины обесточения», — говорится в сообщении.

29 октября ВСУ атаковали Энергодар тремя беспилотниками-камикадзе, один из которых взорвался на территории гостиницы.

Председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявлял, что участившиеся обстрелы со стороны ВСУ Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным.

По его словам, это план украинской армии и часть стратегии ведения конфликта киевского режима с мирным населением с последующим их вытеснением с территории путем создания «невыносимых условий для жизни».

Ранее ВСУ более 20 раз атаковали объекты ЖКХ в Энергодаре за сутки.