Рогов связал участившиеся удары ВСУ по Энергодару с провалами на фронте

Участившиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города-спутника Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Боевики ВСУ сознательно наносят удары по критической инфраструктуре Энергодара, пытаясь оставить город без электричества, воды и отопления, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать Энергодар безлюдным», — заявил собеседник агентства.

По словам Рогова, это план украинской армии и часть стратегии ведения конфликта киевского режима с мирным населением с последующим их вытеснением с территории путем создания «невыносимых условий для жизни».

Собеседник агентства добавил, что обстрелы также связаны с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии фронта.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины 22 октября нанесли более 20 ударов беспилотниками по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара в Запорожской области.

Кроме того, в минувшую пятницу, 18 октября, в Запорожской области беспилотники ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара, один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.