ВСУ атаковали город — спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар тремя беспилотниками-камикадзе, один из них взорвался на территории гостиницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Там уточнили, что повреждений и разрушений в результате взрыва дрона нет. Два беспилотника-камикадзе уничтожены инженерно-саперной группой, пострадавших нет.

Председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявлял, что участившиеся обстрелы со стороны ВСУ Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным. По его словам, это план украинской армии и часть стратегии ведения конфликта киевского режима с мирным населением с последующим их вытеснением с территории путем создания «невыносимых условий для жизни».

20 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками по объектам ЖКХ и инфраструктуре Энергодара.

Ранее беспилотники ВСУ впервые атаковали Чечню.