Аэропорты Москвы прокомментировали сообщения о введении плана «Ковер»

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский прокомментировали информацию о введении там плана «Ковер». Они сообщили РИА Новости о том, что работают в штатном режиме.

«Работаем штатно, без отклонения от расписания», — заявили пресс-службы.

В Росавиации также сообщили, что аэропорты на 15:25 мск работают в обычном режиме, принимают и отправляют рейсы.

Telegram-канал SHOT ранее в пятницу писал, что в трех аэропортах якобы из-за угрозы атаки беспилотника вводился план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба, который требует немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе бортов. Его объявляют, когда в небе замечены нежелательные летательные объекты.

В последний раз «Ковер» вводили в аэропорту «Внуково» 8 октября. Тогда готовящиеся к посадке самолеты перенаправляли в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Причиной отмены рейсов стали технические неполадки в терминале D.

Зачем вводят план «Ковер» и как это сказывается на работе аэропортов — в материале Газеты.Ru.

Ранее во Внуково объявляли сигнал тревоги.